Курган, 11 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал макроэкономический опрос Центробанка, который прогнозирует спад внутреннего валового продукта на 8% и инфляцию 20%. Своё мнение глава Зауралья высказал в собственном телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Kurganobl.ru Вадим Шумков

«Ну, а зачем нам, собственно, ещё и санкции с таким-то «прогнозёром»…Можно уже снимать заунывный сериал про эту лавку под условным названием «Рождённые проигрывать». Осталось только дождаться, когда она перестанет публиковать регулярные некрологи, а также исполнять отпевания и панихиды отечественной экономике и начнёт работать на её развитие. Для этого нужен не «независимый ЦБ» как явный признак нашей финансово-денежной несуверенности, а полноценный Госбанк с обеспечением выдачи кредитов максимум под 2−3% годовых под все инвестпроекты в реальном секторе, где создаются рабочие места, а также единые для него, Минфина, Минэка и регионов ежегодные показатели эффективности: количество вновь созданных рабочих мест; рост валового внутреннего продукта и индекс промышленного производства; рост среднедушевого дохода. Тогда и договоримся».

Как ранее сообщало РЕ, губернатор Курганской области Вадим Шумков в борьбе со спекуляцией на потребительском рынке предлагает применять в отношении бизнеса «налоговые ножницы», «выстригающие под корень финансовый смысл для необоснованных ценовых скачков».

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