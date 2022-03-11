Красногорск, 11 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 11 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 322 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 162 случая больше аналогичного показателя 10 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 160 человек, а днём ранее — у 506 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 50 743 новых случая заражения коронавирусом.