Чебоксары, 11 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Чувашии сохранилась тенденция снижения количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. При этом регистрируют очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 11 марта, в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 75 011 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 084 человека. Доля вылечившихся в настоящее время составляет 72,1%.

В том числе за последние сутки (10 марта) в Чувашии выявлен 121 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, что на пять меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 9 марта. Также 10 марта выздоровели 92 человека, а в ковидные стационары госпитализировали 67 пациентов с коронавирусом.

Число жертв пандемии в Чувашии продолжает расти. От COVID-19 скончались в республике 4479 человека, в том числе за последние сутки умерли пять жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для вакцинации от ковида задействованы 59 стационарных прививочных площадок, 15 мобильных пунктов и 63 выездные бригады.