Москва, 11 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и белорусский исполнитель ЛСП (Олег Савченко) анонсировали новую совместную песню. Соответствующей пост появился на странице Моргенштерна в Instagram 11 марта.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

На текущий момент неизвестно, когда именно выйдет безымянная композиция, однако ожидается, что это произойдёт в течение 2022 года. Примечательно, что предстоящее сотрудничество станет уже вторым для артистов.

Напомним, что в ноябре 2021 года стало известно о том, что Моргенштерн тайно уехал из России из-за обвинений в продаже наркотиков. В настоящее время рэпер пребывает на территории ОАЭ.