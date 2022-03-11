Вологда, 11 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области коронавирус выявили у 860 человек, 63 пациента были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 10 марта в регионе от ковида скончались пять человек, общее число жертв инфекции выросло до 3488.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число больных ковидом пополнили 50 743 человека.