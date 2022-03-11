Сантьяго, 11 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. 10 марта стало насыщенным днём в завершении президентского срока Себастьяна Пиньеры в Чили. Воспользовавшись последним шансом, он провёл серию встреч с рядом международных делегаций. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Fotografoencampana Габриэл Борич

В свой последний день Себастьян Пиньера провёл шесть официальных мероприятий: он встретился с вице-президентом Бразилии Гамильтоном Мурао, с министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, принял главу агентства США по малому и среднему бизнесу Изабеллу Гусман, а также познакомился с королем Испании Филиппом VI. И, наконец, он поприветствовал глав делегаций, прибывших на инаугурацию Борича.

Габриэль Борич, в свою очередь, успел принять участие в 15 встречах. Среди его гостей были президент Доминиканской Республики Луис Абинадер, почётный президент совета по исторической памяти Мексики Беатрис Гутьеррес, вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао, премьер-министр Кюрасао Жилмар Пизас, а также вице-премьер Ирландии Лео Варадкар, государственный министр иностранных дел Японии Киёси Одавара, президент Перу Педро Кастильо, король Испании Филипп VI, президент Эквадора Гильермо Лассо, президент Парагвая Марио Абдо и представитель правительства США Изабелла Касильяс.