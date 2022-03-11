Москва, 11 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что западные спонсоры не скрывают факта сбора со всего мира наёмников на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину, — мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей России в ответ на действия НАТО.