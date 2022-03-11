Псков, 11 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в стационары Псковской области с COVID-19 поместили 24 пациента. Об этом 11 марта сообщили в федеральном оперштабе. Новый показатель на 20 пациентов меньше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По статистике регионального штаба, в Псковской области обнаружили за сутки 359 случаев заражения коронавирусом, что на 65 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Только в Пскове выявили 35 новых заболеваний ковидом. Статистика заражений в регионе продолжает сокращаться.

Скончались от COVID-19, как основной причины смерти, за сутки пять человек. Сутками ранее было зарегистрировано такое же количество смертей от ковида.

В области за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1218 пациентов. Это на 27 человек больше, чем за предыдущие сутки. Статистика выздоровлений продолжает нарастать.

С начала пандемии в Псковской области выявили 103 527 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 1638 человек, а выздоровел 90 841 пациент.