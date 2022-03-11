Мадрид, , 12:22 — REGNUM Президент испанского Фонда жертв терроризма Томас Кабальеро обратился к королеве Испании Летисии и министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке с просьбой положить конец актам почтения террористов при их освобождении из тюрьмы. Об этом пишет агентство EFE.

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В частности, общественник призвал сохранить и защитить память о том, что произошло в Испании с терроризмом со стороны ЭТА, и обеспечить достоинство памяти жертв терроризма.

Для этого, по мнению Кабальеро, необходимо «положить конец любым актам признания тех, кто причинил нам столько вреда, пытаясь согнуть нашу демократию», и кто причиняет «боль и унижение жертвам».