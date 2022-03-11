Киев, 11 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Россия предложила украинским политикам, которые хотят жить в благополучной стране, хорошую программу действий, теперь важно, чтобы осуществление этой программы не было поручено «героям вчерашних дней», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Ранее киевские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в МИД Украины сообщили, какие «требования» российская делегация выдвигает на переговорах.

Речь идет об отказе от стремления в НАТО и нейтральном статусе Украины, статусе второго государственного у русского языка и отмене всех ущемляющих русский язык законов, о признании Крыма частью России, признании независимости ЛНР и ДНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей, о запрете деятельности неонацистских партий и организаций и отмене действующих законов о героизации нацистов и неонацистов, об отказе от наступательных вооружений.

« Думаю, что слово «требования» в данном контексте неуместно. Оно неверно по сути. К кому «требования»? К Зеленскому? К Данилову? К Порошенко? Кто их будет выполнять? Зеленский с Порошенко будут признавать территориальные реалии, а Данилов с Аваковым — провозглашать русский вторым официальным языком и ликвидировать неонацистские партии и организации?

Уместнее, думаю, говорить о программе, которую Россия предлагает тем политикам на Украине, которые хотят жить в благополучной стране. Переломное время, уверен, таких политиков выдвинет.