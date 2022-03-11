Омск, 11 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области госпитализировали 62 человека с диагнозом COVID-19 (10 марта — 181). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе выявили 387 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 197 078. Общее число выздоровевших в Омской области — 185 651 человек (+1071 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в регионе было подтверждено 406 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1008 человек.