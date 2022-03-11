Улан-Удэ, 11 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании у зампреда правительства РФ Андрея Белоусова предложил включить в перечень федеральных системообразующих организаций торговые сети «Абсолют» и «Титан». Об этом он рассказал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) ccipeggy Магазин

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"По формальным требованиям они под это не подходят, но по нашей настоятельной просьбе сделают исключение. Это позволит получать торговым сетям кредиты по льготной ставке 10%. Тем самым сдержать рост цен на товары», — отметил он.

По словам главы региона, в настоящее время большинство поставщиков начали поставлять товары не с отсрочкой платежа под реализации, а по стопроцентной предоплате. В связи с этим выросла потребность в оборотном кредитовании. Эту проблему позволит решить включение сетей в федеральный список.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководители предприятий Бурятии заверили Алексея Цыденова, что дефицита товаров не будет. При этом в связи с работой в условиях санкционного давления со стороны Запада некоторые компании находятся в режиме ручного управления.