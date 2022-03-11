Калуга, 11 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 35 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 156 человек. Днём ранее, 10 марта, в регионе было зарегистрировано 207 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 98 191 человека, 78 949 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 374 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.