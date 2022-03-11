Великий Новгород, 11 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в стационары Новгородской области доставили 61 человека с COVID-19, что на 18 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 11 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

В регионе за сутки зафиксировали 152 случая заражения коронавирусом. Это на семь случаев меньше, чем за 9 марта. Статистика заражений в области продолжает идти на спад.

Скончались за минувшие сутки от COVID-19 два человека, тогда как сутками ранее в регионе зарегистрировали нулевую смертность от ковида.

Выздоровели от этой болезни за сутки в Новгородской области 811 человек. Это на 19 бывших ковид-пациентов больше, чем за предыдущие сутки. В регионе продолжает отмечаться позитивная динамика показателя выздоровления.

За всё время действия пандемии в Новгородской области зафиксировали 95 054 случая заражения коронавирусом. Скончались от ковида 969 пациентов, а выздоровели — 85 847.