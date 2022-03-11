Красноярск, 11 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 25 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали уже 10 207 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 473 носителя коронавируса, выздоровели 4759 человек.

10 марта оперштаб сообщил о смерти 19 ковид-пациентов в Красноярском крае.