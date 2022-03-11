Пермь, 11 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Пермском крае в ковидные отделения поступили за сутки 139 пациентов, что на 50 меньше, чем днем ранее. Об этом 11 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в стационарах лечение получает 2001 пермяк. В тяжелом состоянии находятся 211 пациентов. Из них 64 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц выписали 4794 пациента. Жертвами заболевания стали 15 пермяков.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 505 человек, выздоровели 314 474 человека. За прошедшие сутки в регионе проведено 5 608 ПЦР-исследований. Выявлено 1548 заражений коронавирусом.