Красноярск, 11 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае госпитализировали 197 пациентов с коронавирусом (10 марта — 255), выздоровели 4759 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 352 046 носителей коронавируса (+473 за сутки), выздоровел 313 781 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в регионе было подтверждено 587 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4624 человека.