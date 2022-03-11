Кызыл, 11 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровел 41 пациент, выявлено 19 новых носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Новые случаи инфицирования зафиксирован в Кызыле, Кызылском, Пий-Хемском, Барун-Хемчикском и других районах.

«Из 19 заболевших мужчин — 5, женщин — 14. По возрасту: детей до 17 лет — 3, от 18−49 лет — 11, 50−64 лет — 3, старше 65 лет — 2 сл.», — отметили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 12 665. В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 110 больных, шесть из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила около 40%.