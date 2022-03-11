Казань, 11 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Татарии за последние 24 часа подтвердили 638 случаев заражения коронавирусом, накануне выявили 717 носителей инфекции. Госпитализировали за прошлый день 146 заболевших, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Mos.ru В больнице

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По состоянию на 11 марта всего в республике зарегистрировано 129 356 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 106 681 пациент, скончались 1777 человек. За сутки больничный закрыли 2709 пациентов, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии наблюдается ажиотажный спрос на медикаменты, при этом реального дефицита лекарств в аптеках нет.

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