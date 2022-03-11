Пенза, 11 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. За сутки в Пензенской области выявили 1233 случая заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2168 пациентов. В стационары за прошлый день доставили 111 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего по состоянию на 11 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 168 782 случаев. Выздоровели 124 109 пациентов, скончались 5399 человек. За сутки умерли 16 инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области после перенесенной новой коронавирусной инфекции углубленную диспансеризацию пройдут 80,1 тыс. человек.

Читайте также: В Пензенской области на здравоохранение направят 1,5 млрд рублей