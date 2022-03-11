Саратов, 11 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Саратовской области с симптомами COVID-19 за минувший день госпитализировали 142 пациента, выписали по выздоровлении 3532 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 11 марта выздоровел 188 331 пациент. С начала пандемии подтвердили 224 462 случая заражения коронавирусом, в том числе 1488 — новых. Среди общего количества заболевших за прошлый день 372 человека — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 1616 пациентов, на амбулаторном — 30 403.

За сутки умерли восемь носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5728 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 14 марта уровень допустимой наполняемости залов в учреждениях культуры увеличивается с 50% до 70%. Число зрителей в спортобъектах возрастет с 30% до 50% от общей вместимости трибун.

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