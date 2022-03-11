Рязань, 11 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. О гибели выпускника Рязанского училища ВДВ в ходе спецоперации в Донбассе сообщил 11 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Скрин страницы губернатора

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По данным главы региона, погиб гвардии капитан, командир десантно-штурмового взвода 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Воздушно-десантных войск РФ Евгений Иванов.

«Выражаю его родным, близким и друзьям, сослуживцам глубокие соболезнования. Для всех это невосполнимая утрата. Он погиб Героем, с честью выполнил свой воинский долг и задачи по защите интересов Отечества. Его имя навсегда будет вписано в историю страны, десантного братства. Вечная ему память», — написал губернатор.

Специальная военная операция России по защите Донбасса проходит с 24 февраля.