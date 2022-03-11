Красноярск, 11 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии в Красноярском крае присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем». Как сообщили ИА REGNUM 11 марта в краевом управлении ведомства, красноярские росгвардейцы нанесли на служебный автотранспорт символ «Z».

Управление Росгвардии по Красноярскому краю Красноярские сотрудники Росгвардии присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем»

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К акции поддержки российских военных присоединились сотрудники более 20 подразделений вневедомственной охраны края. Наклеенная на служебный транспорт буква «Z» символизирует выражение «За Победу».

С утра 11 марта улицы Красноярска патрулируют более 20 единиц служебного транспорта с наклеенным символом.

Добавим, ежесуточно в Красноярском крае заступает на службу более 60 экипажей вневедомственной охраны Росгвардии.

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