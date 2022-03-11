Благовещенск, 11 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Амурской области зафиксировали рост цен на ряд строительных материалов, которые поставлялись из-за границы. Больше платить приходится за рубероид, напольные покрытия, плитку, штукатурку и песок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Губернатор региона Василий Орлов счёл это повышение цен необоснованным и предложил заняться этим вопросам представителям контролирующих органов.

«Мы провели совещание с организациями строительной отрасли. Составили список из десяти системообразующих предприятий, ежедневно совместно с ними ведем мониторинг цен на продукцию, поставок материалов и оборудования. У нас на сегодня нет срывов, существенных отклонений в графиках строительства, потребности стройматериалов», — заверил министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков.

Строительные предприятия региона намерены поддержать с помощью специальных мер, разработанных в правительстве области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сформировали дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях введения санкций в отношении России. Основой для формирования антикризисного пакета стали предложения ведущих деловых объединений региона.