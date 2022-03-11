Майкоп, 11 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Адыгее с 9 марта начали работать в штатном режиме все поликлиники. Жителям республики вновь доступны плановая медицинская помощь и прохождение диспансеризации.

Nikatv.ru В больнице

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Кроме того, в штатном порядке заработали все центральные районные больницы и Республиканская клиническая больница, сообщили в минздраве республики.

«Открыта запись к узким специалистам, возобновлена диспансеризация, выдача направлений на плановые госпитализации. Возобновить работу в плановом режиме позволило существенное снижение числа новых пациентов с коронавирусом», — передает ГТРК Адыгея.

Помимо этого, из-за улучшения эпидситуации по COVID-19 было вдвое сокращено число ковидных бригад и с семи до трех уменьшено количество амбулаторных центров в Майкопе. Лечением пациентов с ковид будет продолжать заниматься Майкопская горбольница.