Тула, 11 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Церемония прощания с уроженцем Тульской области, командиром взвода, старшим лейтенантом Алексеем Алешко, погибшим при исполнении воинского долга, состоялась в Туле 10 марта, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Церемония прощания

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«Есть такая профессия — защищать Родину. Старший лейтенант Алексей Алешко — войсковой разведчик, выпускник Рязанского десантного училища, выбрал эту профессию. И выполнил свой долг до конца. Ценой своей жизни спас сотни жизней своих сослуживцев», — сказал на церемонии губернатор Алексей Дюмин.

Алексей Олешко за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга награжден Орденом Мужества. Награду родным героя передал губернатор Тульской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.