Москва, 11 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Несмотря на все громкие публичные заявления, YouTube продолжает создавать благоприятную среду для распространения фейков о России, бесконечных экстремистских заявлений и призывов к применению насилия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

Rego Korosi Логотип YouTube

«YouTube — один из самых злостных нарушителей российского законодательства. Со стороны платформы не первый год идёт системное нарушение и полное игнорирование российских законов, а также решений российских судов. Почему мы должны терпеть, если в эфире на видеохостинге идут прямые трансляции с откровенным враньём о России, а при этом нашим СМИ «затыкают» рот на этой площадке? Или то, что платформа годами не пресекает распространение опасного контента в детской среде?

Или когда Google ограничивает Play Мarket и отрезает большое количество наших организаций от возможности ведения и развития бизнеса?

Мы по прежнему дадим им возможность смеяться над Россией и при этом продолжать у нас зарабатывать колоссальную прибыль? Очевидно, что YouTube целенаправленно «нарывается» на санкции со стороны регулятора.

Хватит это терпеть, назрели жесткие меры в отношении YouTube вплоть до полной блокировки ресурса на территории России».

Напомним, YouTube систематически игнорирует требования Роскомнадзора по удалению со своей платформы противоправного и деструктивного контента и недостоверной информации. В частности, речь идет о призывах к экстремизму и участию в несанкционированных массовых мероприятиях, пропаганде ЛГБТ и противоправных действий среди несовершеннолетних.

С момента начала специальной военной операции на территории Украины администрацией видеохостинга YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора в отношении удаления 1500 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий Российской Федерации.

Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции при участии группировки войск Донецкой и Луганской Народных Республик, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях Вооруженных сил Российской Федерации, жертвах среди мирного населения.

Cо стороны администрации видеохостинга YouTube также выявлены многочисленные акты цензуры в отношении российских пользователей и российских СМИ — блокировка аккаунтов и материалов, ограничение возможности онлайн-трансляций, ограничение возможности публикации материалов.

Ранее о том, что в Общественной палате России (ОПР) призвали заблокировать YouTube за систематическое нарушение российского законодательства корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества ОПР Александр Малькевич.

По мнению директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова, Google будет замедлен, потому что другого выбора не оставили: все подходы политического плана в части переговоров уже исчерпаны. Эксперт полагает, что говорить дальше с компаний уже бесполезно, потому что она не выполняет те требования, которые к ней направляются, диалог отсутствует.

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