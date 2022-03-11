Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Три корпуса табачной фабрики «Лаферм» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга теперь относятся к памятникам регионального значения. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Панорамный режим «Яндекс карт» Фасад здания бывшей табачной фабрики «Лаферм»

Решение о включении трёх корпусов фабрики в реестр памятников регионального значения вступило в силу в связи с распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова. В реестр включены «Производственный корпус № 1» и «Производственный корпус № 2» и «Производственный корпус № 3» на среднем проспекте Васильевского острова.

Фабрика имеет историческое значение. Одна была одним из первых крупных табачных предприятий. Время основания производства относится к середине XIX века. Помимо изготовления папирос для жителей Российской империи, «Лаферм» была поставщиком для Двора Его Императорского Величества до Октябрьской революции.

Ценность корпусов заключается прежде всего в архитектуре. Так, например, первый был перестроен по проекту архитектора Юлия Бенуа. В оформлении наблюдаются элементы эклектики, которые присущи жилым зданиям.

На сегодняшний день эти корпуса приспособлены под административно-торговые комплексы. На их базе работает множество коммерческих организаций из различных сфер.