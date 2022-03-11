Южно-Сахалинск, 11 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Директор коррекционной школы «Надежда» в Южно-Сахалинске Ольга Михаленкова поддерживает Вооруженные Силы России в спецоперацию в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Я думаю, что каждый должен хорошо заниматься своим делом. Быть терпеливыми и верить, что всё будет хорошо. Как говорил полководец Суворов: «Если мы русские, значит мы победим». Я верю в победу! Мы должны поддерживать наших людей и наших военнослужащих, которые сейчас находятся на передовых позициях. Мы всё преодолеем!» — высказала свою позицию Ольга Михаленкова.

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Как сообщало ИА REGNUM, представители различных диаспор и народностей, проживающих в Кемеровской области, на внеочередном заседании Межнационального совета при губернаторе 11 марта выступили с обращением в поддержку президента России. Члены совета подписали петицию.