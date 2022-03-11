Псков, 11 марта, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Псковской области похоронили уроженца Порховского района, рядового Дмитрия Евсеева, который погиб, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил 11 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Instagram.com/m.v_007/ Дмитрий Евсеев

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«Приношу глубокие и искренние соболезнования его родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — пообещал губернатор.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации погибли два офицера-десантника, чья служба ранее была связана с 76-й десантно-штурмовой дивизией, базирующейся в Псковской области. При исполнении воинского долга погиблиКонстантин Зизевский и Юрий Агарков.

«Вечная память нашим героям, которые отдали свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны», — написал глава Псковской области на своей странице в соцсети.