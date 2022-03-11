Черкесск, 11 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии зафиксирован рекордно низкий показатель госпитализированных с COVID-19. В ковидных госпиталях проходят лечение всего 150 пациентов, последний раз такое количество больных фиксировалось в июне 2021 года, сообщили 11 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Yarregion.ru В больнице

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В Карачаево-Черкесии больных с COVID-19 лечат в четырех госпиталях. В ближайшее время останутся два из них — на базе Черкесской городской клинической больницы и республиканской детской больницы.

Последние дни дорабатывают ковидные госпитали, развернутые на базе Усть-Джегутинской районной больницы и Республиканской клинической больницы. После выписки последнего пациента в них проведут дезинфекцию и откроют для оказания плановой медпомощи.

Ранее сообщалось, что из-за улучшения ситуации по коронавирусу в Карачаево-Черкесии отменили большинство антиковидных ограничений, в том числе и QR-коды.

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