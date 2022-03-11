Казань, 11 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Татарии организован прием обращений граждан по вопросам изменения цен на услуги, товары и их наличия. Об этом сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по РТ.

Fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Обратиться можно по телефону горячей линии: 8(843)238−30−59. В ведомстве отмечают, что полученная информация будет использована при подготовке еженедельного отчета. Это позволит выявить и пресечь спекулятивный рост цен.

ИА REGNUM напоминает, по итогам рейда, прошедшего 9 марта по крупным строительным и продуктовым магазинам Казани, не выявлено дефицита товаров и существенного роста цен.

Читайте также: В Татарии не выявили дефицита товаров и существенного роста цен

Читайте также: В Татарии появится резервный фонд продуктов питания