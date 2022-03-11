Москва, 11 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Росавиация сняла введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на полеты в восемь стран. Об этом 11 марта сообщили в Росавиации.

Самолет

«Девятого марта 2022 года в соответствии с решением правительства РФ сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будут осуществляться на взаимной основе на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиавластей.