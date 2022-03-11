Улан-Удэ, 11 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Бурятии за сутки госпитализировали ещё 59 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего к настоящему времени в ковидных стационарах республики лечатся 672 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

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Состояние 402 больных осложнено внебольничной пневмонией. 86 тяжёлых пациентов находятся в реанимации, 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 997 коек: занято — 672, свободно — 325 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,4%», — отметили в оперштабе.

Ещё более 4 тыс. носителей коронавируса проходят лечение в амбулаторном режиме на дому.