Кемерово, 11 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Представители различных диаспор и народностей, проживающих в Кемеровской области, на внеочередном заседании Межнационального совета при губернаторе сегодня, 11 марта, выступили с обращением в поддержку президента России. Члены совета подписали петицию.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

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«Мы с болью в сердце и тревогой наблюдаем за происходящими событиями, связанными с необходимостью проведения спецоперации на Украине. Мы считаем себя частью большой, дружной многонациональной семьи народов России и поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина. Считаем, что руководство Украины должно проявить волю и закончить противостояние, сложить оружие и прекратить наносить боевые удары, подвергая опасности жизни и здоровье мирных жителей», — говорится в петиции.

Жителей Кузбасса, независимо от национальности и веры, они попросили «сохранять мир и спокойствие, избегать конфликтов на бытовой почве, укреплять и приумножать межнациональное и межконфессиональное согласие, проявлять лучшие традиции милосердия и взаимовыручки, воспитывать в детях чувства патриотизма и любви к своей Родине, к ближнему».

Обращение опубликовано на официальном сайте министерства культуры и национальной политики региона. Его также разошлют во все муниципалитеты, чтобы желающие смогли подписать.