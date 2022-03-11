Джакарта, 11 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Правительство Индонезии запрещает гражданам добровольно вступать в войска, чтобы сражаться на стороне других стран, сообщает CNN Indonesia.

AWG97 Солдаты вооруженных сил Индонезии

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что каждый гражданин Индонезии, который сражается за другую страну, автоматически отказывается от гражданства.

В 2015 году такого же мнения придерживался бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла.

Согласно закону Индонезии No. 12 от 2006 года, граждане Индонезии могут потерять гражданство, если пойдут на службу в другую страну без разрешения президента Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит, в котором примут участие президент США Джо Байден и лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), решили отложить.