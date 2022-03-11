Саратов, 11 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Саратовской области возрастут поставки сахара на сельскохозяйственные ярмарки и в торговые сети. Об этом заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Сахар

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Производителям поручено увеличить поставки сахара и соли для реализации на сельскохозяйственных ярмарках минимум в 2 раза, а также увеличить число торговых точек. Кроме этого, возрастут поставки сахара и соли в сетевые магазины.

Региональный оперативный штаб поддержал предложение торговых сетей по ограничению продажи сахара в одни руки до 2 кг. Отмечается, что запас данных продуктов имеется, но производители пытаются реализовать его по завышенной цене.

Вице-губернатор обратился в УФАС (управление Федеральной антимонопольной службы), прокуратуру и минсельхоз с целью разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жители Саратовской области за год потребляют 19 тыс. тонн сахара. На заводах и складах в настоящее время имеется 11 тыс. тонн. До нового урожая запасов сахара более чем достаточно, успокоил жителей заместитель председателя регионального правительства Роман Ковальский.

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