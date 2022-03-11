Москва, 11 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. При нормализации экономической ситуации в РФ может наблюдаться редкое явление — снижение цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Стоимость квадратного метра жилья за последний год демонстрирует 20-процентные темпы роста в годовом выражении. Но все меркнет на фоне февральской статистики о росте на 5% за месяц или 60% в годовом выражении. У нас явно сформировалась неплохая заявка на лидерство в части инструментов инвестирования, — сказал Ордов. — Хотя все-таки темп прироста цен отстает от темпов прироста портфеля ипотечных кредитов банков. Ипотека — главный драйвер цен на рынке жилой недвижимости. Остается понять, готовы ли жители РФ к улучшению либо приобретению жилья любой ценой. А цена ипотечных кредитов рискует стать в ближайшее время запретительной. Рост ключевой ставки повлияет на стоимость кредитов для девелоперов, что вкупе с подорожанием строительных материалов может создать основу для дальнейшего увеличения цены квадратного метра».

При этом, как подчеркнул экономист, в валютном эквиваленте стоимость жилья в Москве, в частности, существенно сократилась.

«При нормализации экономической ситуации это может стать причиной редкого явления в России — снижения цен на жилье», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России поддерживается очень высокий темп жилищного и дорожного строительства.