Оренбург, 11 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Оренбурге рассмотрена апелляция перевозчика по делу об административном штрафе за перевозку в автобусе пассажиров без защитных масок. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажир в маске

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Напомним, в автобус, осуществляющий перевозки по маршруту № 52, были допущены пассажиры без защитных масок. Таким образом, перевозчик нарушил антиковидные требования. В Оренбуржье действует режим повышенной готовности из-за пандемии.

Промышленным районным судом Оренбурга перевозчик оштрафован на 50 тыс. рублей. На постановление была подана апелляционная жалоба. Представитель перевозчика просил отменить постановление судьи районного суда или назначить наказание в виде предупреждения. Оренбургский областной суд оставил решение коллег без изменения.