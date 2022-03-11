Скопье, 11 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Правительственные делегации Северной Македонии и Болгарии 10 марта провели встречу, посвященную сотрудничеству по вопросам установления верховенства права и благого управления, улучшения жизненной среды в двух странах, а также цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стороны назвали встречу успешной. Представители стран подписали ряд соглашений, меморандумов и программ сотрудничества в отдельных сферах.

Сближение между Северной Македонией и Болгарией стало наблюдаться после прихода к власти в Северной Македонии Кирила Петкова, предложившего новый формат урегулирования спорных вопросов. Уже два года Болгария блокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз. Обе страны входят в НАТО и ввели санкции против России.

В состав македонской делегации входили заместитель премьер-министра Северной Македонии по евроинтеграции Боян Маричич, зампремьер-министра по вопросам благого управления Славица Гервовска, министр жизненного пространства и пространственного планирования Насер Нуредини, министр информационного общества и администрации Адмирим Алити и начальник почты Северной Македонии Яни Макрадули.