Челябинск, 11 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 3883 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 276 214 пациента. А выявили коронавирус у 305 649 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 20 974 человека. А скончались от ковида ещё 20 граждан.