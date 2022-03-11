Москва, 11 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В последние недели нарушения действующего российского законодательства со стороны администрации видеохостинга YouTube заметно участились. По данным Роскомнадзора, американская компания систематически цензурирует российские СМИ, а также не удаляет со своей платформы противоправный и деструктивный контент и недостоверную информацию. В частности, речь идет о призывах к экстремизму и участию в несанкционированных массовых мероприятиях, пропаганде ЛГБТ и противоправных действий среди несовершеннолетних.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Всего к настоящему времени администрацией YouTube не удален 2501 подобный материал, содержащийся в ранее направленных требованиях Роскомнадзора (в 2020—2021 гг.).

Кроме того, YouTube были проигнорированы требования Роскомнадзора удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции при участии группировки войск Донецкой и Луганской Народных Республик, ее форме, способах ведения боевых действий, потерях Вооруженных сил Российской Федерации, жертвах среди мирного населения.

Вместе с тем со стороны администрации видеохостинга YouTube также выявлены многочисленные акты цензуры в отношении российских пользователей и российских СМИ — блокировка аккаунтов и материалов, ограничение возможности онлайн-трансляций, ограничение возможности публикации материалов.

Ограничения вводились в том числе в отношении аккаунтов новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и других известных персоналий и общественных каналов.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM «Какие меры необходимо принять по отношению к YouTube как самому злостному нарушителю российского законодательства?» ответил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов.

Эксперт напомнил, что, в соответствии с российским законодательством, Роскомнадзор обладает целым набором инструментов по привлечению ИТ-гигантов к ответственности за неоднократное нарушение закона.

«В прошлом, 2021-м Роскомнадзор впервые применил строгую меру принуждения к выполнению российского законодательства, замедлив Twitter. Эта мера оказалась эффективной: соцсеть довольно оперативно увеличила скорость удаления материалов на платформе.

Любые зарубежные технологические компании, работающие на территории РФ и получающие прибыль с российского рынка, должны уважать и соблюдать права и интересы российских пользователей.

В то же время выстроить системный и эффективный диалог, пока компания не откроет свое полноценное представительство в России, сложно. С 1 января 2022 года бигтех обязан это сделать в соответствии с законом «о приземлении». Однако прошло уже два месяца, а корпорация лишь открыла личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора», — отметил Вадим Виноградов.

Ранее о том, что в Общественной палате России (ОПР) призвали заблокировать YouTube за систематическое нарушение российского законодательства, корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества ОПР Александр Малькевич.

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