Москва, 11 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Госдуме считают маловероятной вероятность дефолта в России из-за санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Владимир Гутенев

«Вероятность низка… Руководство МВФ, к сожалению, также, наверное, включилось в психологическую и экономическую борьбу против России», — сказал депутат Госдумы Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Международный валютный фонд больше не считает дефолт России невозможным событием, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. Введенные Западом против России беспрецедентные санкции вызвали в стране рецессию, причем ее глубина очень велика, отметила также она.