Якутск, 11 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Налоговые льготы вряд ли предоставят компаниям Якутии, торгующим алкоголем. Об этом заявила министр экономики региона Майя Данилова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в центре управления республикой.

Алкоголь

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«Наверное, не будет возможно снижение налогов для субъектов предпринимательства, которые торгуют алкогольной продукцией. Также это касается организаций, которые предоставляют финансовые услуги», — сказала Майя Данилова в эфире телеканала «Якутия.Live»

Предпринимателям, работающим в других отраслях, обещают снизить до минимума ставки по упрощённой системе налогообложения и открыть доступ к льготным займам.

Как сообщало ИА REGNUM, средства на развитие Якутии собирают с предпринимателей региона. С такой просьбой к представителям бизнеса обратилось министерство предпринимательства республики.