Благовещенск, 11 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Учреждения образования Амурской области возвращаются к обычному режиму работы. Все дети будут приходить на занятия в одно время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба Главы Республики Коми Школа

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«Сейчас мы наблюдаем снижение заболеваемости коронавирусом. Поэтому принято решение отменить каскадный приём детей в школах. Пока оставляем контроль температуры и кабинетную систему», — написал в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Курганова подчеркнула, что изменения в части порядка приёма детей будут введены с 14 марта. К обычному режиму работы вернутся не только школы, но и вузы. Утренние фильтры во всех учреждениях образования сохраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске перестанут принимать пациентов с COVID-19 в стационарах, перепрофилированных под инфекционные. В обычный режим работы вернутся больницы при городских поликлиниках.