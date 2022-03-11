Владивосток, 11 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Санкции уже напрямую коснулись приморских спортсменов — кто-то уходит по собственному желанию, с кем-то разрывают контракты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Олимпийские виды спорта

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Так, баскетболист из США Майкл Эдвардс покинул клуб «Динамо — Владивосток» из-за морального давления, второй игрок Тайрон Харрис — остался.

«В нашем составе было два американских игрока. Один из них почувствовал моральное давление на этом фоне и попросил разрыв контракта и выезд из страны, второй американец воспринял все это абсолютно спокойно и продолжает играть», — пояснил управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо» Эдуард Сандлер.

В федерации мотоциклетного спорта Приморья аннулированы контракты с известными гонщиками спидвейного клуба «Восток» — Артемом и Григорием Лагута, Вадимом Тарасенко, Виталием Котляром, Марком Карионом, Сергеем Логачевым, выступавшими в польских клубах и участвовавших в международных лигах.

На грани срыва едва не оказался 5-й международный турнир по боевым единоборствам «Adrenaline» приморского промоушена IPFC. В свете последних событий организаторам пришлось внести серьезные корректировки по той причине, что многие иностранные бойцы отказались участвовать в соревнованиях в России. Приехали лишь двое спортсменов из Египта и Таиланда.

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Как сообщало ИА REGNUM, параолимпийские игры «Мы вместе. Спорт» состоятся с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске. Об этом 10 марта заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.