Якутск, 11 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Якутии начнут экономить в новых условиях, заявил государственный советник республики, экс-глава региона Вячеслав Штыров. Он уверен, что потрясения экономике республики не грозят. Своё мнение госсоветник высказал в программе «Вслух о главном».

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Вячеслав Штыров подчеркнул, что Якутия в основном получает доходы от горнодобывающей отрасли и энергетики, у которых сохраняются спрос и рынки сбыта. Ресурсы поставляют в Азию, которая не принимает активного участия в политических событиях, отметил госсоветник. С другой стороны, республика — часть России, поэтому в ней также ожидаются повышение цен, сложности с получением ипотеки, сокращение финансирования по госпрограммам и нацпроектам.

«Серьезных потрясений не будет, если будет дисциплина, порядок и строгое расходование средств с каждой копейки. Надо начинать жить в таком режиме. Надо думать о будущем, а вот будущее у нашей страны в целом, у нашей республики хорошее. Надо менять саму парадигму развития, надо отказаться от ошибочного, неверного, чисто рыночного подхода, что во главе угла ставится прибыль предприятия. Прибыль никогда не была целью производственной деятельности. Целью является удовлетворение потребностей человека. Надо возобновлять систему стратегического планирования, надо выделять те направления, которые являются главными для нас», — считает Вячеслав Штыров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии увеличат объём фонда предпринимательства, субсидируют проценты по кредитам для бизнеса и снизят ставку налога по УСН. О таких мерах поддержки заявила министр экономики региона Майя Данилова