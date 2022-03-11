Ижевск, 11 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 марта прививку от коронавируса сделали 694 054 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 547 714 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 87 жителей республики. Второй компонент препарата получил 161 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 697 человек. 126 194 человека прошли ревакцинацию, за предыдущие три дня — 337 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в Удмуртии после перенесенного заражения коронавирусом выписались 455 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 137 606 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 158 017 случая заражения коронавирусом, из них 375 — за минувшие сутки.