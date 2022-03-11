Владивосток, 11 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Власти Приморья рекомендуют жителям воздержаться от поездок за границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

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"Хотел бы обратиться к нашим землякам с предложением по возможности воздержаться от международных поездок сейчас в связи со всеми сложностями, незаконными санкциями, которые вводятся против нашей страны. Будет правильно, если вы перенесете поездку, если, конечно, в ней нет никакой экстренной необходимости, на более поздний срок. Будьте здоровы, счастливы и в трудные времена обязательно будьте вместе со своей страной», — призвал руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

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