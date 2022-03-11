Махачкала, 11 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Дагестане до конца марта 2022 года будут сняты практически все ограничения, введенные ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Так, ожидается отмена QR-кодов при посещении общественных мест, будут открыты вновь банкетные залы и детские игровые комнаты.

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«Будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов. Все остальные общественные заведения, в том числе театры, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, розничные магазины можно будет посещать без предъявления QR-кода», — сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Незыблемыми после отмены большинства ограничительных мер останутся лишь требования к ношению масок и соблюдению режима дезинфекции помещений, а также рекомендации сделать прививку от коронавируса.